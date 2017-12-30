"Эвертон" претендует на Промеса

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Эвертона", об этом сообщает журналист Шейн Бернс.

"Эвертон" хочет подписать Промеса из "Спартака" - написал Бернс в своём твиттере.

Напомним, что на Промеса также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".

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