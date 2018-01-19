"Эвертон" претендует на защитника "Баварии"

Защитник мюнхенской "Баварии" Хуан Бернат стал трансферной целью "Эвертона", сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, в подписании 24-летнего испанца лично заинтересован главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, который ищет варианты усиления обороны своей команды.

Стоит отметить, что в этом сезоне из-за травм Бернат сыграл за "Баварию" только 2 матча. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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