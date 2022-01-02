"Эвертон" презентовал украинца Миколенко (видео)
Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен
Пресс-служба ливерпульского "Эвертона" в официальном твиттере клуба презентовала украинского защитника Виталия Миколенко.
"Гудисон Парк". Виталий Миколенко", - говорится в сообщении.
Goodison Park Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро. Футболист подписал с ливерпульцами контракт до лета 2026 года.
22-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". Всего за киевский клуб он провел 132 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Украины сыграл 21 матч. Чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18