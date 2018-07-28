"Эвертон" принял решение по вратарю Пикфорду, которым интересуется "Челси"

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"Эвертон" принял решение по вратарю Пикфорду, которым интересуется "Челси"
"Эвертон" не собирается расставаться с вратарем Джорданом Пикфордом, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен отклонять все предложения по трансферу голкипера. Главным претендентом на него является "Челси", который рассматривает Пикфорда в качестве замены Тибо Куртуа.

Напомним, что 24-летний Пикфорд перешел в "Эвертон" год назад из "Сандерленда" за 28,5 миллионов евро.

На Чемпионате Мира-2018 Пикфорд за сборную Англии 7 матчей и пропустил 8 голов.

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