"Эвертон" принял специальные меры в связи с коронавирусом

"Эвертон" всем составом добровольно ушёл на карантин, сообщает официальный сайт клуба.

Все футболисты и тренеры "ирисок" самоизолировались из-за угрозы заражения коронавирусом. Тем более, у одного из игроков команды появились характерные симптомы смертоносного заболевания.

Соответственно ближайший матч "Эвертона" против "Ливерпуля" не состоится и будет перенесён на неопределённый срок.

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