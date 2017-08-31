"Эвертон" приобрел форварда Влашича за 12 миллионов евро

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"Эвертон" приобрел форварда Влашича за 12 миллионов евро

Нападающий "Хайдука" Никола Влашич стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с ливерпульским клубом контракт до лета 2022 года.

19-летний Влашич выступал за "Хайдук" с 2014 года, провел за клуб 120 матчей и забил 13 голов. За сборную Хорватии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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