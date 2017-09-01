"Эвертон" приобрел хавбека "Фулхэма" Аденерана

Хавбек "Фулхэма" Деннис Аденеран стал игроком "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера не раскрывается. Сообщается, что игрок будет выступать за молодежную команду.

В прошлом сезоне Аденеран сыграл 5 матчей и забил один гол.

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