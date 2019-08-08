"Эвертон" приобрел нападающего "Арсенала"

Форвард "Арсенала" Алекс Ивоби перебрался в "Эвертон".

Как сообщает сайт "ирисок", футболист заключил с клубом пятилетнее соглашение. Предположительно, стоимость сделки составила около 40 миллионов евро.

23-летний нигериец является воспитанником "канониров". За первую команду Ивоби выступал с 2015 года.

В составе "Арсенала" Ивоби провел 149 матчей, забил 15 голов и отдал 24 результативные передачи.

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