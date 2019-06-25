"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша

"Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на хавбека Андре Гомеша.

Как сообщает официальный сайт "ирисок", с португальцем было заключено пятилетнее соглашение. Трансфер футболиста обошелся клубу в 25 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что Гомеш перебрался в "Барселону" летом 2016 года за 37 миллионов евро. В составе каталонцев он провел 78 игр и забил три гола.

В прошедшем сезоне игрок на правах аренды выступал за "Эвертон", где отметился одним голом и двумя ассистами в 29 матчах.

Читайте также: Суарес объявил об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru