"Эвертон" приобрел у "Барселоны" Андре Гомеша
"Эвертон" выкупил у "Барселоны" права на хавбека Андре Гомеша.
Как сообщает официальный сайт "ирисок", с португальцем было заключено пятилетнее соглашение. Трансфер футболиста обошелся клубу в 25 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, что Гомеш перебрался в "Барселону" летом 2016 года за 37 миллионов евро. В составе каталонцев он провел 78 игр и забил три гола.
В прошедшем сезоне игрок на правах аренды выступал за "Эвертон", где отметился одним голом и двумя ассистами в 29 матчах.
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