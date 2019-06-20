"Эвертон" продлил контракт с Бейнсом, который выступает за клуб 12 лет

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"Эвертон" продлил контракт с Бейнсом, который выступает за клуб 12 лет

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с левым защитником Лейтоном Бейнсом.

Новое соглашение рассчитано на один год. Предыдущий договор истекал 30 июня.

Стоит отметить, что 34-летний футболист защищает цвета "ирисок" с 2007 года.

За 12 сезонов Бейнс сыграл за "Эвертон" 411 матчей, забил 38 голов и сделал 67 ассистов.

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