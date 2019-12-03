"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии
"Эвертон" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Ришарлисоном Андраде, сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года.
"Я намерен долго играть за "Эвертон". В этом клубе мне дали возможность показать мои лучшие качества. Именно здесь я доказал, что достоин вызова в сборную Бразилии", - сказал игрок.
22-летний Ришарлисон выступает за "Эвертон" с 2018 года. Всего он провел за ливерпульский клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Америку Минейро", "Флуминенсе" и "Уотфорд". За сборную Бразилии сыграл 19 матчей и забил шесть голов. Обладатель Кубка Америки-2019.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8