"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии

"Эвертон" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Ришарлисоном Андраде, сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года.

"Я намерен долго играть за "Эвертон". В этом клубе мне дали возможность показать мои лучшие качества. Именно здесь я доказал, что достоин вызова в сборную Бразилии", - сказал игрок.

22-летний Ришарлисон выступает за "Эвертон" с 2018 года. Всего он провел за ливерпульский клуб 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Америку Минейро", "Флуминенсе" и "Уотфорд". За сборную Бразилии сыграл 19 матчей и забил шесть голов. Обладатель Кубка Америки-2019.

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