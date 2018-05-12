"Эвертон" продлил контракт с Пеннингтоном

Теги эвертонмэттью пеннингтон

"Эвертон" продлил контракт с Пеннингтоном

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Мэттью Пеннингтоном.

23-летний воспитанник "ирисок" заключил с клубом соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что в этом сезоне Пеннингтон выступает на правах аренды за "Лидс".

Не пропустите: Руни рискует пропустить свой прощальный матч в "Эвертоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов