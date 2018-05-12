"Эвертон" продлил контракт с Пеннингтоном

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Мэттью Пеннингтоном.

23-летний воспитанник "ирисок" заключил с клубом соглашение до лета 2021 года.

Отметим, что в этом сезоне Пеннингтон выступает на правах аренды за "Лидс".

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