"Эвертон" продлил контракт с перспективным хавбеком

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"Эвертон" продлил контракт с перспективным хавбеком

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Бени Банингиме.

19-летний конголезец, который является воспитанником "ирисок", заключил с клубом соглашение до 2022 года.

В этом сезоне Банингиме сыграл за "Эвертон" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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