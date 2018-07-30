"Эвертон" продлит контракт с игроком, которым интересуется "Челси"

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"Эвертон" продлит контракт с игроком, которым интересуется "Челси"

"Эвертон" собирается продлить контракт с вратарем Джорданом Пикфордом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен улучшить финансовые условия контракта голкипера, чтобы сохранить его в составе. Ранее сообщалось, что Пикфордом активно интересуется "Челси", который рассматривает его в качестве замены Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне 24-летний Пикфорд провел за "Эвертон" 46 матчей во всех турнирах и пропустил 70 голов. 

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