"Эвертон" продлит контракт с игроком, которым интересуется "Челси"

"Эвертон" собирается продлить контракт с вратарем Джорданом Пикфордом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен улучшить финансовые условия контракта голкипера, чтобы сохранить его в составе. Ранее сообщалось, что Пикфордом активно интересуется "Челси", который рассматривает его в качестве замены Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне 24-летний Пикфорд провел за "Эвертон" 46 матчей во всех турнирах и пропустил 70 голов.

Не пропустите: Стали известны детали трансфера Диня в "Эвертон". | http://soccernews.ru