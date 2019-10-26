"Эвертон" проиграл "Брайтону" и другие результаты 10-го тура АПЛ
В рамках десятого тура АПЛ состоялись ещё три матча.
"Эвертон" в гостях потерпел поражение от "Брайтона" со счётом 2:3, а в двух других играх были зафиксированы ничьи.
"Вест Хэм" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:1
Голы: Снодграсс, 44 - 1:0, Муссе, 69 - 1:1.
"Вест Хэм": Роберто, Бальбуэна, Крессуэлл, Сабалета, Диоп, Нобл (Форнальс, 78), Снодграсс (Айети, 86), Райс, Фелипе Андерсон (Лансини, 66), Ярмоленко, Аллер.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Робинсон (Шарп, 54), Норвуд (Муссе, 63), Иган, Макголдрик (Бешич, 81).
"Уотфорд" – "Борнмут" - 0:0
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Кэткарт, Кабаселе, Мазина (Фулькье, 73), Чалоба (Грэй, 57), Клеверли (Хьюз, 10), Перейра, Дукуре, Доусон, Деулофеу.
"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Рико, Кук, Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Данджума (Уилсон, 61), Кинг, Уилсон (Соланке, 74).
"Брайтон" – "Эвертон" - 3:2
Голы: Гросс, 15 - 1:0, Уэбстер, 20 (автогол) - 1:1, Кэлверт-Льюин, 74 - 1:2, Мопе, 80 (пенальти) - 2:2, Динь, 90 (автогол) - 3:2.
"Брайтон": Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Монтойя (Скелотто, 66), Гросс (Троссард, 65), Стивенс, Элзейт, Проппер, Мопе, Коннолли (Мюррей, 80).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Сидибе, Динь, Андре Гомеш, Бернард (Сигурдссон, 30), Уолкотт (Делф, 72), Ивоби (Кэлверт-Льюин, 72), Ришарлисон, Дэвис.
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