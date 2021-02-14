"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ

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"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ

В рамках 24-го тура АПЛ "Эвертон" проиграл "Фулхэму".

Турнирное положение команд остается неизменным. "Эвертон" по-прежнему занимает седьмое место, а "Фулхэм" - 18-е.

"Эвертон" - "Фулхэм" 0:2

Голы: Маджа, 48 - 0:1, Маджа, 65 - 0:2

"Эвертон": Ольсен, Коулмэн (Кин, 56), Годфри, Динь, Холгейт, Сигурдссон, Хамес (Бернард, 68), Андре Гомеш, Дэвис (Кинг, 56), Дукуре, Ришарлисон.

"Фулхэм": Ареоля, Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна, Рид, Лофтус-Чик, Декордова-Рид, Лемина (Онома, 90), Лукман (Замбо-Ангисса, 83), Маджа (Кавалейру, 73).

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