"Эвертон" проиграл "Норвичу" и другие результаты 22-го тура АПЛ

Теги эвертоннорвич ситиньюкасл юнайтедуотфордвулверхэмптонсаутгемптон

"Эвертон" проиграл "Норвичу" и другие результаты 22-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.

"Эвертон" потерпел сенсационное поражение от "Норвича", "Ньюкасл" сыграл вничью с "Уотфордом", а "Вулверхэмптон" победил "Саутгемптон". 

"Норвич" – "Эвертон" - 2:1

Голы: 1:0 – 16, автогол Кин, 2:0 – 18 Ида, 2:1 – 60 Ришарлисон.

"Норвич": Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Ида, Сарджент (Цолис, 87).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.


"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 1:1

Голы: 1:0 – 49 Сен-Максимен, 1:1 – 88 Жоао Педро.

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт, Шелви, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 74), Сен-Максимен (Альмирон, 86), Вуд, Жоэлинтон.

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка (Клеверли, 77), Кайембе, Нгакиа (Фемения, 66), Кинг, Деннис (Эрнандес, 84), Жоао Педро.
 

"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 3:1

Голы: 1:0 – 37, пенальти Хименес, 2:0 – 59 Коуди, 2:1 – 84 Уорд-Проуз, 3:1 – 90 Траоре.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Кандл, 90), Хименес (Фабиу Силва, 80), Тринкау (Траоре, 78).

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Войнович, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло (Адамс, 46), Редмонд, Броя (Армстронг, 78).

Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал 12-ю победу подряд в АПЛ, обыграв "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики

В "Лацио" отреагировали на возможный переход в ЦСКА форварда Мурики

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов