"Эвертон" проиграл "Норвичу" и другие результаты 22-го тура АПЛ

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В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.

"Эвертон" потерпел сенсационное поражение от "Норвича", "Ньюкасл" сыграл вничью с "Уотфордом", а "Вулверхэмптон" победил "Саутгемптон".

"Норвич" – "Эвертон" - 2:1

Голы: 1:0 – 16, автогол Кин, 2:0 – 18 Ида, 2:1 – 60 Ришарлисон.

"Норвич": Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Ида, Сарджент (Цолис, 87).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.



"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 1:1

Голы: 1:0 – 49 Сен-Максимен, 1:1 – 88 Жоао Педро.

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт, Шелви, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 74), Сен-Максимен (Альмирон, 86), Вуд, Жоэлинтон.

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка (Клеверли, 77), Кайембе, Нгакиа (Фемения, 66), Кинг, Деннис (Эрнандес, 84), Жоао Педро.



"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 3:1

Голы: 1:0 – 37, пенальти Хименес, 2:0 – 59 Коуди, 2:1 – 84 Уорд-Проуз, 3:1 – 90 Траоре.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Кандл, 90), Хименес (Фабиу Силва, 80), Тринкау (Траоре, 78).

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Войнович, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло (Адамс, 46), Редмонд, Броя (Армстронг, 78).

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