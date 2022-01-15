"Эвертон" проиграл "Норвичу" и другие результаты 22-го тура АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.
"Эвертон" потерпел сенсационное поражение от "Норвича", "Ньюкасл" сыграл вничью с "Уотфордом", а "Вулверхэмптон" победил "Саутгемптон".
"Норвич" – "Эвертон" - 2:1
Голы: 1:0 – 16, автогол Кин, 2:0 – 18 Ида, 2:1 – 60 Ришарлисон.
"Норвич": Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Ида, Сарджент (Цолис, 87).
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.
"Ньюкасл" – "Уотфорд" - 1:1
Голы: 1:0 – 49 Сен-Максимен, 1:1 – 88 Жоао Педро.
"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Дамметт, Шелви, Лонгстафф, Фрэйзер (Мерфи, 74), Сен-Максимен (Альмирон, 86), Вуд, Жоэлинтон.
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка (Клеверли, 77), Кайембе, Нгакиа (Фемения, 66), Кинг, Деннис (Эрнандес, 84), Жоао Педро.
"Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" - 3:1
Голы: 1:0 – 37, пенальти Хименес, 2:0 – 59 Коуди, 2:1 – 84 Уорд-Проуз, 3:1 – 90 Траоре.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Кандл, 90), Хименес (Фабиу Силва, 80), Тринкау (Траоре, 78).
"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Войнович, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Диалло (Адамс, 46), Редмонд, Броя (Армстронг, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18