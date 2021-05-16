"Эвертон" проиграл "Шеффилд Юнайтед", но остался в гонке за еврокубки

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"Эвертон" проиграл "Шеффилд Юнайтед", но остался в гонке за еврокубки

Фото: твиттер "Шеффилд Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле проиграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1. В начале встречи единственный гол забил Дэниэл Джеббисон.

Несмотря на поражение, "Эвертон" остался на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ливерпульцы на три очка отстают от 6 и 7 мест, которые дают право сыграть в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.

"Эвертон" – "Шеффилд Юнайтед" - 0:1 (0:1)
Гол: Джеббисон, 7 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт (Сигурдссон, 46), Кин, Динь, Коулмэн, Аллан, Дукуре (Андре Гомеш, 78), Хамес (Бернард, 78), Годфри, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Робинсон, Стивенс, Башем, Болдок, Флек, Норвуд, Джеббисон, Осборн, Иган, Макголдрик.

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