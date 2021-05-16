"Эвертон" проиграл "Шеффилд Юнайтед", но остался в гонке за еврокубки
Фото: твиттер "Шеффилд Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле проиграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1. В начале встречи единственный гол забил Дэниэл Джеббисон.
Несмотря на поражение, "Эвертон" остался на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ливерпульцы на три очка отстают от 6 и 7 мест, которые дают право сыграть в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.
"Эвертон" – "Шеффилд Юнайтед" - 0:1 (0:1)
Гол: Джеббисон, 7 - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт (Сигурдссон, 46), Кин, Динь, Коулмэн, Аллан, Дукуре (Андре Гомеш, 78), Хамес (Бернард, 78), Годфри, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Робинсон, Стивенс, Башем, Болдок, Флек, Норвуд, Джеббисон, Осборн, Иган, Макголдрик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18