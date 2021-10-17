"Эвертон" проиграл "Вест Хэму" и выпал из лидирующей группы

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"Эвертон" проиграл "Вест Хэму" и выпал из лидирующей группы

Фото: инстаграм "Вест Хэма"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии ливерпульский "Эвертон" на своем поле проиграл лондонскому "Вест Хэму" со счетом 0:1.

Единственный гол на 74-й минуте забил Анджело Огбонна.

"Вест Хэм", набрав 14 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Эвертон" с 14 очками опустился на седьмую позицию.

"Эвертон" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 0:1 (0:0)
Гол: Огбонна, 74 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Ивоби (Гордон, 79), Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон.

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек (Доусон, 79), Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 87), Боуэн (Ярмоленко, 90). 

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