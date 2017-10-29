"Эвертон" пропустил 20 голов в стартовых 10 матчах АПЛ, это худший результат клуба с сезона 1994-95

Теги эвертон

"Эвертон" пропустил 20 голов в стартовых 10 матчах АПЛ, это худший результат клуба с сезона 1994-95

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде проиграл "Лестеру" со счетом 0:2.

После этого матча в пассиве мерсисайдского клуба стало 20 пропущенных мячей. Это худший результат клуба с сезоне 1994-95.

Напомним, что ранее с поста главного тренера "ирисок" был уволен Рональд Куман.

В данный момент "Эвертон" занимает 18 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Лестер" победил "Эвертон". | http://soccernews.ru

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