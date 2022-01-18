"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен
Ливерпульский "Эвертон" по-прежнему находится в поиске нового главного тренера, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, руководство английского клуба в ближайшее время проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни.
Напомним, что "Эвертон" остался без главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса после серии неудовлетворительных результатов.
43-летний Лэмпард ранее тренировал "Дерби Каунти" и "Челси", а сейчас является безработным. 36-летний Руни в настоящее время возглавляет "Дерби Каунти".
Не пропустите: Гаттузо может возглавить "Эвертон". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Между "Барселоной" и Дембеле запланирована еще одна встреча о новом контракте
-
Россия может принять один из следующих чемпионатов Европы
-
Азар отказал "Ньюкаслу"
-
Умер Пако Хенто. Два дня назад Марсело повторил его рекорд по трофеям в составе "Реала"
-
Голосование ФИФА: кого поддержали Месси, Роналду, Левандовски и Салах
Лента новостей
-
"Атлетико" теряет двух основных игроков
-
Глушаков отреагировал на детское фото Тюкавина в футболке "Спартака"
-
"Локомотив" определился с соперниками на первом зимнем сборе
-
Зимбабве обыграла Гвинею на Кубке Африки
-
"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
Федун высказался о влиянии роста цен на нефть на экономику России и футбол
-
"Ростов" усилился талантом из "Локомотива"
-
В "Лацио" прокомментировали слухи о Мурики в ЦСКА
-
Агент Дембеле высказался о переговорах с "Барселоной" о новом контракте
-
Бонуччи поделился ожиданиями от второй половины сезона
-
Стали известны детали раскола Азара с "Реалом"
-
Тухель рассказал о недовольстве Маунта после игры с "Манчестер СитИ"
-
Касильяс назвал Куртуа лучшим вратарем мира
-
Флорентино Перес простился с Пако Хенто (видео)
-
"Арсенал" сделает огромное предложение за Влаховича
-
Тюкавин высказался о "Спартаке"
-
"Мальорка" подпишет вратаря ПСЖ
-
Агент Черышева назвал "бредом" слухи о "Спартаке"
-
Модрич не требует у "Реала" никаких денег в новом контракте
-
Между "Барселоной" и Дембеле запланирована еще одна встреча о новом контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18