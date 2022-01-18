"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" по-прежнему находится в поиске нового главного тренера, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба в ближайшее время проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни.

Напомним, что "Эвертон" остался без главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса после серии неудовлетворительных результатов.

43-летний Лэмпард ранее тренировал "Дерби Каунти" и "Челси", а сейчас является безработным. 36-летний Руни в настоящее время возглавляет "Дерби Каунти".

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