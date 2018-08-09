"Эвертон" пытается закрыть сделку по игроку "Барселоны"

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"Эвертон" пытается закрыть сделку по игроку "Барселоны"

"Эвертон" форсирует сделку по трансферу защитника "Барселоны" Йерри Мины, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, представители английского клуба в данный момент ведут активные переговоры с каталонцами. Сумма трансфера может составить 30-35 миллионов евро.

Если клубы договорятся, то 23-летний Мина пройдет медобследование для "Эвертона" прямо в Барселоне, чтобы успеть завершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии.

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