"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард
Фото инстаграм Стивена Джеррарда
"Эвертон" занимается поиском нового главного тренера, который заменит на этом посту Карло Анчелотти, вернувшегося в мадридский "Реал".
По информации The Athletic, на сегодняшний день в шорт-лист "ирисок" входят шесть специалистов. Один из них - бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард, успешно работающий в "Рейнджерс".
Также клуб рассматривает кандидатуры Рафаэля Бенитеса, Дэвида Мойеса, Паулу Фонсеки, Эрика тен Хага и Роберто Мартинеса.
В прошедшем сезоне "Эвертон" финишировал в АПЛ на 10-м месте.
Не пропустите: Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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