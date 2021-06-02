"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард

Фото инстаграм Стивена Джеррарда

"Эвертон" занимается поиском нового главного тренера, который заменит на этом посту Карло Анчелотти, вернувшегося в мадридский "Реал".

По информации The Athletic, на сегодняшний день в шорт-лист "ирисок" входят шесть специалистов. Один из них - бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард, успешно работающий в "Рейнджерс".

Также клуб рассматривает кандидатуры Рафаэля Бенитеса, Дэвида Мойеса, Паулу Фонсеки, Эрика тен Хага и Роберто Мартинеса.

В прошедшем сезоне "Эвертон" финишировал в АПЛ на 10-м месте.

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