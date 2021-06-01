"Эвертон" рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти

Фото: твиттер "Вест Хэма"

"Эвертон" занимается поиском нового тренера на замену Карло Анчелотти, который ушел в "Реал".

Как сообщает The Times, в шорт-лист "ирисок" входят Дэвид Мойес, Нуну Эшпириту Санту и Эдди Хау.

Мойес возглавляет "Вест Хэм" и вывел команду в Лигу Европу, Нуну ранее покинул "Вулверхэмптон", а Хау с 2012 по 2020 год работал в "Борнмуте".

По итогам сезона "Эвертон" финишировал в АПЛ на десятом месте.

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