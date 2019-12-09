"Эвертон" рассматривает Унаи Эмери на пост главного тренера

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"Эвертон" рассматривает Унаи Эмери на пост главного тренера

"Эвертон" интересуется испанским специалистом Унаи Эмери, передает Sky Sports.

По информации источника, руководство английского клуба хочет пригласить экс-тренера "Арсенала" возглавить команду. Стороны уже провели неофициальную встречу. Эмери не против того, чтобы поработать в Англии, но также готов рассмотреть предложения из Италии и Испании.

"Эвертон" также рассматривает на пост главного тренера Карло Анчелотти, который работает в "Наполи" и Витора Перейру, представляющий китайский "Шанхай СИПГ".

Напомним, 5 декабря, "Эвертон" уволил Марку Силву из-за неудовлетворительных результатов команды.

А еще: "Эвертон" обыграл "Челси" и покинул зону вылета| http://soccernews.ru
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