"Эвертон" рассматривает Унаи Эмери на пост главного тренера
"Эвертон" интересуется испанским специалистом Унаи Эмери, передает Sky Sports.
По информации источника, руководство английского клуба хочет пригласить экс-тренера "Арсенала" возглавить команду. Стороны уже провели неофициальную встречу. Эмери не против того, чтобы поработать в Англии, но также готов рассмотреть предложения из Италии и Испании.
"Эвертон" также рассматривает на пост главного тренера Карло Анчелотти, который работает в "Наполи" и Витора Перейру, представляющий китайский "Шанхай СИПГ".
Напомним, 5 декабря, "Эвертон" уволил Марку Силву из-за неудовлетворительных результатов команды.
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|М
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|2
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|16
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|Челси
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|Вулверхэмптон
|15
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Эвертон
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|15
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