"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ
В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" одержал крупную победу над "Вест Бромвичем".
"Эвертон" имеет в своем активе 6 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
"Эвертон" - "Вест Бромвич" 5:2
Голы: Диангана, 10 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 31 - 1:1, Хамес, 45 - 2:1, Матеус Перейра, 47 - 2:2, Кин, 54 - 3:2, Кэлверт-Льюин, 62 - 4:2, Кэлверт-Льюин, 66 - 5:2
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Дукуре (Сигурдссон, 65), Аллан, Андре Гомеш, Хамес (Кин, 78), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 71).
"Вест Бромвич": Джонстон, Гиббс, О`Ши, Ферлонг, Аджайи, Сойерс (Филд, 75), Ливермор, Матеус Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71), Робинсон, Бартли.
Удаление: Гиббс (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18