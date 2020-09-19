"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ

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"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ

В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" одержал крупную победу над "Вест Бромвичем".

"Эвертон" имеет в своем активе 6 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

"Эвертон" - "Вест Бромвич" 5:2

Голы: Диангана, 10 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 31 - 1:1, Хамес, 45 - 2:1, Матеус Перейра, 47 - 2:2, Кин, 54 - 3:2, Кэлверт-Льюин, 62 - 4:2, Кэлверт-Льюин, 66 - 5:2

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Дукуре (Сигурдссон, 65), Аллан, Андре Гомеш, Хамес (Кин, 78), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 71).

"Вест Бромвич": Джонстон, Гиббс, О`Ши, Ферлонг, Аджайи, Сойерс (Филд, 75), Ливермор, Матеус Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71), Робинсон, Бартли.

Удаление: Гиббс (45).            

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