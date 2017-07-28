"Эвертон" - "Ружемберок" - 1:0, АЕК - "Динамо" (Минск) - 2:0 (обзоры)

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"Эвертон" - "Ружемберок" - 1:0, АЕК - "Динамо" (Минск) - 2:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Видео: "Эвертон" - "Ружемберок" - 1:0.

Видео: АЕК - "Динамо" (Минск) - 2:0.

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