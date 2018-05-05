"Эвертон" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)

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"Эвертон" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Саутгемптоном".

Не пропустите: "Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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