"Эвертон" сделал 24-миллионное предложение по защитнику "Барселоны"

"Эвертон" сделал первое предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, "ириски" готовы выложить за 23-летнего бека "сине-гранатовых" 24 миллиона евро. Изначально англичане планировали взять колумбийца в аренду, однако после того, как стало известно, что каталонский гранд готов рассмотреть вопрос о продаже своего игрока с правом обратного его выкупа, они приняли решение попытаться заполучить его на постоянной основе.

Напомним, "Эвертон" планировал взять Мину в годичную аренду. | soccernews.ru