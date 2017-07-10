"Эвертон" сделал новое предложение по Сигурдссону

"Эвертон" готов заплатить за хавбека "Суонси" Гюльфи Сигурдссона около 36 миллионов евро.

Ранее "Ириски" предлагали за переход полузащитника 30 миллионов.

В свою очередь в "Суонси" хотят получить за своего лидера не менее 45 миллионов евро.

Сообщается, что сам Сигурдссон уже заявил о желании перейти в другой клуб.

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