"Эвертон" сделал новое предложение по Заа

"Эвертон" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.

Как сообщает Sky Sports, теперь "ириски" предлагают за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Джеймса Маккарти и форварда Дженка Тосуна.

Напомним, что ранее "Эвертон" готов был заплатить за футболиста 62 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Заа 10 голов и 10 ассистов в 36 матчах.

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