"Эвертон" сделал новое предложение по Заа
"Эвертон" продолжает вести переговоры по трансферу вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа.
Как сообщает Sky Sports, теперь "ириски" предлагают за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов евро плюс права на полузащитника Джеймса Маккарти и форварда Дженка Тосуна.
Напомним, что ранее "Эвертон" готов был заплатить за футболиста 62 миллиона евро.
В прошлом сезоне на счету Заа 10 голов и 10 ассистов в 36 матчах.
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|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|Саутгемптон
|38
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
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|16