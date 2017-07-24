"Эвертон" сделал предложение по Сигурдссону

"Эвертон" продолжает переговоры по трансферу хавбека "Суонси" Гильфи Сигурдссона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" сделали предложение в размере 50 миллионов евро. 45 миллионов "лебеди" получат сразу плюс 5 миллионов в качестве бонуса.

Ранее "Суонси" отклонил 45-миллионное предложение за футболиста.

Читайте также: "Эвертон" нацелился на Гросицки. | http://soccernews.ru