"Эвертон" сделал предложение по Сигурдссону

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"Эвертон" сделал предложение по Сигурдссону

"Эвертон" продолжает переговоры по трансферу хавбека "Суонси" Гильфи Сигурдссона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" сделали предложение в размере 50 миллионов евро. 45 миллионов "лебеди" получат сразу плюс 5 миллионов в качестве бонуса.

Ранее "Суонси" отклонил 45-миллионное предложение за футболиста.

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