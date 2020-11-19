"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по трансферу Иско
Ливерпульский "Эвертон" начал переговоры по трансферу полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Goal.
По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом королевский клуб требует на два миллиона больше. Напомним, что хавбек выставлен на трансфер, так как на него больше не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Избитый арбитр Данченков не принял извинения Широкова
-
Сборная России сделала заявление по травме Соболева
-
Матч "Лацио" - "Зенит" пройдет без зрителей
-
Канчельскис рассказал, как он обматерил Алекса Фергюсона после перехода в "МЮ"
-
"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок
-
"Милан" ведет переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо"
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой
-
"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по трансферу Иско
-
Роберт Левандовски рассказал о своей травме
-
1
Испанская налоговая оштрафовала Месси прямо в аэропорту
-
ЦСКА теряет Игоря Дивеева
-
"Спартак" раскритиковал сборную России из-за травмы Соболева
-
Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал"
-
"Тамбов" может бойкотировать матч со "Спартаком"
-
Мостовой - о Гильерме: "Зачем давали российский паспорт бразильцу?"
-
1
В Кремле отреагировали на разгромное поражение России в матче с Сербией
-
Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса
-
Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии
-
Почеттино готов возглавить "Барселону"
-
Уткин считает, что Дзюба не помог бы сборной России в ноябрьских матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18