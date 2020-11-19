"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по трансферу Иско

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"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по трансферу Иско

Ливерпульский "Эвертон" начал переговоры по трансферу полузащитника мадридского "Реала" Иско, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро. При этом королевский клуб требует на два миллиона больше. Напомним, что хавбек выставлен на трансфер, так как на него больше не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 28-летний Иско провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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