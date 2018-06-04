"Эвертон" сделал щедрое предложение по защитнику "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедэвертонтоттенхэмджамаал ласселс

"Эвертон" сделал щедрое предложение по защитнику "Ньюкасла"

"Эвертон" сделал щедрое предложение по защитнику "Ньюкасла" Джамаалу Ласселсу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "ириски" готовы заплатить за 24-летнего футболиста, на которого также претендует "Тоттенхэм", более 34 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ласселс сыграл за "Ньюкасл" 35 матчей и забил 3 гола.

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