"Эвертон" сделал щедрое предложение по защитнику "Ньюкасла" Джамаалу Ласселсу, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "ириски" готовы заплатить за 24-летнего футболиста, на которого также претендует "Тоттенхэм", более 34 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ласселс сыграл за "Ньюкасл" 35 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Эвертон" поборется за колумбийского защитника. | http://soccernews.ru