"Эвертон" сделал улучшенное предложение по защитнику "Барселоны"

"Эвертон" сделал улучшенное предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует goal.com.

По сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "ириски" готовы выложить 30 миллионов евро, что лишь на 10 миллионов евро меньше суммы, которую за колумбийца желают получить чемпионы Испании.

Напомним, также "Эвертон" заинтересован в подписании еще одного защитника "Барселоны". | soccernews.ru