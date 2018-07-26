"Эвертон" сделал улучшенное предложение по защитнику "Барселоны"

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"Эвертон" сделал улучшенное предложение по защитнику "Барселоны""Эвертон" сделал улучшенное предложение по защитнику каталонской "Барселоны" Йерри Мине, информирует goal.com.

По сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "ириски" готовы выложить 30 миллионов евро, что лишь на 10 миллионов евро меньше суммы, которую за колумбийца желают получить чемпионы Испании.

Напомним, также "Эвертон" заинтересован в подписании еще одного защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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