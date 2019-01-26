"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа

Теги эвертонмиллуол

"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Эвертон" в гостях потерпел поражение от "Миллуолла" со счётом 2:3, сенсационно вылетев из турнира. В составе "ирисок" голами отличились Ришарлисон и Дженк Тосун.

"Миллуолл" – "Эвертон" - 3:2

Голы: Ришарлисон, 43 - 0:1, Грегори, 45 - 1:1, Тосун, 72 - 1:2, Купер, 75 - 2:2, Уоллес, 90 - 3:2.

"Миллуолл": Арчер, Ромео, Хатчинсон, Уоллес, Купер, Уильямс, Леонард, Танниклифф, Фергюсон (Морисон, 89), Грегори (Пирс, 90), О`Брайен (Скалак, 87).

"Эвертон": Пикфорд, Мина (Зума, 46), Коулмэн, Кин, Динь, Андре Гомеш, Сигурдссон, Ришарлисон, Гуйе, Лукман (Уолкотт, 79), Кэлверт-Льюин (Тосун, 65).

 Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов