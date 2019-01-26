"Эвертон" сенсационно вылетел из Кубка Англии от аутсайдера Чемпионшипа

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Эвертон" в гостях потерпел поражение от "Миллуолла" со счётом 2:3, сенсационно вылетев из турнира. В составе "ирисок" голами отличились Ришарлисон и Дженк Тосун.

"Миллуолл" – "Эвертон" - 3:2

Голы: Ришарлисон, 43 - 0:1, Грегори, 45 - 1:1, Тосун, 72 - 1:2, Купер, 75 - 2:2, Уоллес, 90 - 3:2.

"Миллуолл": Арчер, Ромео, Хатчинсон, Уоллес, Купер, Уильямс, Леонард, Танниклифф, Фергюсон (Морисон, 89), Грегори (Пирс, 90), О`Брайен (Скалак, 87).

"Эвертон": Пикфорд, Мина (Зума, 46), Коулмэн, Кин, Динь, Андре Гомеш, Сигурдссон, Ришарлисон, Гуйе, Лукман (Уолкотт, 79), Кэлверт-Льюин (Тосун, 65).

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