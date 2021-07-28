"Эвертон" шокировал "Реал" ценой на Ришарлисона
Фото: инстаграм Ришарлисона/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" отказался от идеи приобрести бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, английский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро. Впрочем, такая сумма оказалась неподъемной для "Реала".
В прошлом сезоне 24-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18