"Эвертон" шокировал "Реал" ценой на Ришарлисона

Фото: инстаграм Ришарлисона/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" отказался от идеи приобрести бразильского нападающего ливерпульского "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, английский клуб запросил за футболиста 100 миллионов евро. Впрочем, такая сумма оказалась неподъемной для "Реала".

В прошлом сезоне 24-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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