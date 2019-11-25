"Эвертон", скорее всего, уволит главного тренера Силву
Руководство "Эвертона" может уволить главного тренера Марку Силву в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, английский клуб планирует на замену специалиста пригласить либо экс-тренера клуба Дэвида Мойеса, либо наставника "Борнмута" Эдди Хау.
"Эвертон" в последних девяти матчах выиграл лишь дважды.Клуб занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: Мойес может вернуться в "Эвертон"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче "Оренбург" - "Ахмат"
-
Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta
-
Алексей Миранчук хочет перейти в "Ювентус"
-
Мнение: в субботу Лука Модрич провел свой лучший матч за 7-летнюю мадридскую карьеру
Лента новостей
-
Квальярелла вошел в историю Серии А
-
Менье рассказал о трудностях в переговорах с ПСЖ о новом контракте
-
"Зенит" показал, как восстанавливается Малком
-
1
Дзюба осчастливил юного фаната "Зенита"
-
"Эвертон", скорее всего, уволит главного тренера Силву
-
1
Президент "Урала": "Погребняк года 2 еще может играть. Может продолжить карьеру в ФНЛ"
-
Стало известно, кто рассудит матч Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лион"
-
В "Милане" недовольны отношением некоторых игроков к делу
-
Еськов отстранён от работы из-за судейства в матче "Оренбург" - "Ахмат"
-
Григорян стал главным тренером ереванского "Урарту"
-
1
Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед"
-
Егоров разобрал судейские ошибки в матче "Динамо" - "Ростов"
-
1
Азар назвал трёх игроков, заслуживающих "Золотой мяч" в 2019 году
-
ПСЖ определил приоритетом клуба продление контракта с Мбаппе
-
Опубликована символическая сборная 17-го тура РПЛ по версии Opta
-
Маркизио оценил работу Конте на посту главного тренера "Интера"
-
Игрокам "Наполи" грозит штраф на сумму 2,5 миллиона евро
-
Алексей Миранчук хочет перейти в "Ювентус"
-
1
Мнение: в субботу Лука Модрич провел свой лучший матч за 7-летнюю мадридскую карьеру
-
Канте объяснил свой отказ переходить в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8