"Эвертон", скорее всего, уволит главного тренера Силву

Руководство "Эвертона" может уволить главного тренера Марку Силву в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб планирует на замену специалиста пригласить либо экс-тренера клуба Дэвида Мойеса, либо наставника "Борнмута" Эдди Хау.

"Эвертон" в последних девяти матчах выиграл лишь дважды.Клуб занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.

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