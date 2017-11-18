"Эвертон" снова теряет очки, "Борнмут" и "Бернли" побеждают

Завершились ещё три матча 12-го тура АПЛ. "Эвертон" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас", а "Борнмут" и "Бернли" синхронно одержали домашние победы над "Хаддерсфилдом" и "Суонси" соответственно.

"Борнмут" – "Хаддерсфилд" - 4:0

Голы: Уилсон, 26 - 1:0, Уилсон, 31 - 2:0, Артер, 70 - 3:0, Уилсон, 84 - 4:0.

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Артер (Кук, 88), Серман, Пью, Айб (Смит, 43), Кинг (Гослинг, 86), Уилсон.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай, Крэйни (Сабири, 61), Уильямс (Мунье, 46), Муй, Инс, ван Ла Парра, Качунга (Кванер, 61), Депуатр.

Удаление: Фрэнсис (45).



"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 2:2

Голы: Макартур, 1 - 1:0, Бейнс, 6 (пенальти) - 1:1, Заа, 35 - 2:1, Ньяссе, 45 - 2:2.

"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Дэнн, Уорд, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд, Миливоевич, Макартур (Бентеке, 75), Кабай (Панчон, 85), Шлупп.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Кенни, Кин, Гуйе, Шнайдерлин (Кэлверт-Льюин, 46), Сигурдссон, Леннон (Сандро Рамирес, 76), Лукман (Дэвис, 46), Ньяссе.



"Бернли" – "Суонси" - 2:0

Голы: Корк, 29 - 1:0, Барнс, 40 - 2:0.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 80), Гудмундссон, Брэйди, Барнс.

"Суонси": Фабиански, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 70), Саншеш, Клукас, Дайер, Айю (Бони, 46), Абрахам (Нарсинх, 82).

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