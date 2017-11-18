"Эвертон" снова теряет очки, "Борнмут" и "Бернли" побеждают

Теги борнмутхаддерсфилд таункристал пэласэвертонбернлисуонси сити

"Эвертон" снова теряет очки, "Борнмут" и "Бернли" побеждают

Завершились ещё три матча 12-го тура АПЛ. "Эвертон" в гостях сыграл вничью с "Кристал Пэлас", а "Борнмут" и "Бернли" синхронно одержали домашние победы над "Хаддерсфилдом" и "Суонси" соответственно.

"Борнмут" – "Хаддерсфилд" - 4:0

Голы: Уилсон, 26 - 1:0, Уилсон, 31 - 2:0, Артер, 70 - 3:0, Уилсон, 84 - 4:0.

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Артер (Кук, 88), Серман, Пью, Айб (Смит, 43), Кинг (Гослинг, 86), Уилсон.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай, Крэйни (Сабири, 61), Уильямс (Мунье, 46), Муй, Инс, ван Ла Парра, Качунга (Кванер, 61), Депуатр.

Удаление: Фрэнсис (45).


"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 2:2

Голы: Макартур, 1 - 1:0, Бейнс, 6 (пенальти) - 1:1, Заа, 35 - 2:1, Ньяссе, 45 - 2:2.

"Кристал Пэлас": Сперони, Сако, Дэнн, Уорд, Заа, Лофтус-Чик, Таунсенд, Миливоевич, Макартур (Бентеке, 75), Кабай (Панчон, 85), Шлупп.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Кенни, Кин, Гуйе, Шнайдерлин (Кэлверт-Льюин, 46), Сигурдссон, Леннон (Сандро Рамирес, 76), Лукман (Дэвис, 46), Ньяссе.
 

"Бернли" – "Суонси" - 2:0

Голы: Корк, 29 - 1:0, Барнс, 40 - 2:0.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 80), Гудмундссон, Брэйди, Барнс.

"Суонси": Фабиански, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 70), Саншеш, Клукас, Дайер, Айю (Бони, 46), Абрахам (Нарсинх, 82).

Не пропустите: "Ливерпуль" разобрался с "Саутгемптоном" усилиями Салаха и Коутиньо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов