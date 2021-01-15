"Эвертон" согласовал аренду нападающего "Баварии"

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"Эвертон" согласовал аренду нападающего "Баварии"

Форвард мюнхенской "Баварии" Джошуа Зиркзе в ближайшее время станет игроком "Эвертона".

По информации TalkSport, клубы договорились об аренде 19-летнего футболиста с опцией выкупа.

Рыночная стоимость голландского нападающего оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Зиркзе сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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