"Эвертон" согласовал переход Хамеса
Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком "Эвертона".
По информации Sky Sports, сделка должна быть закрыта в ближайшие 48 часов после прохождения футболистом медобследования.
Как сообщает журналист Николо Скира, контракт между колумбийцем и "ирисками" будет рассчитан на четыре года.
Ожидается, что "Эвертон" заплатит за 29-летнего Хамеса от 25 до 30 миллионов евро.
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