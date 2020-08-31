"Эвертон" согласовал переход Хамеса

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"Эвертон" согласовал переход Хамеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком "Эвертона".

По информации Sky Sports, сделка должна быть закрыта в ближайшие 48 часов после прохождения футболистом медобследования.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт между колумбийцем и "ирисками" будет рассчитан на четыре года.

Ожидается, что "Эвертон" заплатит за 29-летнего Хамеса от 25 до 30 миллионов евро.

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