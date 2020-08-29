"Эвертон" согласовал трансфер Аллана

Хавбек "Наполи" Аллан близок к переходу в "Эвертон".

По сведениям Football Italia, "ириски" договорились о трансфере 29 летнего футболиста за 25 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

В ближайшие дни Аллан отправится в Англию для прохождения медобследования.

В прошедшем сезоне Аллан провел 33 игры, забил два гола и отдал один ассист.

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