"Эвертон" согласовал трансфер Аллана

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"Эвертон" согласовал трансфер Аллана

Хавбек "Наполи" Аллан близок к переходу в "Эвертон".

По сведениям Football Italia, "ириски" договорились о трансфере 29 летнего футболиста за 25 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

В ближайшие дни Аллан отправится в Англию для прохождения медобследования.

В прошедшем сезоне Аллан провел 33 игры, забил два гола и отдал один ассист.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Эвертон тратит деньжища , а в ЛЕ попасть не могут.Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Топ-игрок!Не понимаю,зачем Конте Канте, когда можно взять бразильца.Аааа,Лаурентис,точно ...

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