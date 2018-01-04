"Эвертон" согласовал трансфер Тосуна

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"Эвертон" согласовал трансфер Тосуна

"Эвертон" договорился с "Бешикташем" о переходе нападающего Дженка Тосуна, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит 30 миллионов евро.

Ожидается, что уже сегодня Тосун отправится в Англию для прохождения медицинского обследования. 

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