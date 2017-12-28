"Эвертон" согласовал трансфер турецкого форварда

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"Эвертон" согласовал трансфер турецкого форварда

Нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун в ближайшее время станет игроком "Эвертона", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 26-летнего футболиста. Сумма сделки составит 28 миллионов евро.

Тосун выступает за "Бешикташ" с 2014 года, сыграл 141 матч и забил 63 гола.

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