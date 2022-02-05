"Эвертон" сорвал переход Деле Алли в турецкий клуб

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"Эвертон" сорвал переход Деле Алли в турецкий клуб

Фото инстаграм Деле Алли

Лондонский "Тоттенхэм" согласился в январе отдать полузащитника Деле Алли в аренду турецкому клубу "Адана Демирспор".

Однако в итоге сделка сорвалась из-за вмешательства "Эвертона", который впоследствии и подписал 25-летнего футболиста.

"Мы договорились с "Тоттенхэмом" об аренде Алли. Трансфер был близок к завершению. Но потом Лэмпард возглавил "Эвертон" и переход Деле к нам сорвался", - приводит слова президента турецкого клуба Мурата Санчака Goal.com.

За "шпор" Алли выступал с 2015 года, провёл 269 матчей, забил 67 голов и сделал 61 ассист. 

"Эвертон" подписал хавбека бесплатно и заключил с ним контракт до июня 2024 года. Однако "Тоттенхэм" может заработать на бонусах до 40 миллионов евро.

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