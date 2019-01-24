"Эвертон" сорвал трансферные планы ПСЖ, который пытается усилить центр поля во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" отказались продавать парижанам своего полузащитника Идриссу Гуйе в январе.

Ранее утверждалось, что французский гранд может купить 29-летнего сенегальца за сумму от 25 до 40 миллионов евро, однако, по всей видимости, эта сделка невозможна до лета 2019 года.

Из-за срыва переговоров по Гуйе ПСЖ бросил все силы на покупку хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.

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