"Эвертон" сорвал трансферные планы ПСЖ

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"Эвертон" сорвал трансферные планы ПСЖ

"Эвертон" сорвал трансферные планы ПСЖ, который пытается усилить центр поля во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" отказались продавать парижанам своего полузащитника Идриссу Гуйе в январе.

Ранее утверждалось, что французский гранд может купить 29-летнего сенегальца за сумму от 25 до 40 миллионов евро, однако, по всей видимости, эта сделка невозможна до лета 2019 года.

Из-за срыва переговоров по Гуйе ПСЖ бросил все силы на покупку хавбека "Зенита" Леандро Паредеса.

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