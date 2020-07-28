"Эвертон" стал очередным претендентом на Бога

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает возможность приобретения футболиста в летнее трансферное окно. "Сассуоло" оценивает игрока примерно в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бога входит в сферу интересов "Ромы", "Наполи", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний Бога провел за "Сассуоло" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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