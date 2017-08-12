"Эвертон" – "Сток Сити" - 1:0, "Вест Бромвич" – "Борнмут" - 1:0 (обзоры)

Теги эвертонсток ситивест бромвич альбионборнмут

"Эвертон" – "Сток Сити" - 1:0, "Вест Бромвич" – "Борнмут" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей первого тура английской Премьер-лиги.

"Эвертон" – "Сток Сити" - 1:0 

"Вест Бромвич" – "Борнмут" - 1:0

Не пропустите: "Эвертон" переиграл "Сток Сити" и другие результаты тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Арсенал Лондон 1 3
4 Бернли 1 3
5 Эвертон 1 3
6 Вест Бромвич Альбион 1 3
7 Ливерпуль 1 1
8 Уотфорд 1 1
9 Саутгемптон 1 1
10 Суонси Сити 1 1
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Тоттенхэм 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Челси 1 0
17 Борнмут 1 0
18 Сток Сити 1 0
19 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов