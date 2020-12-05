"Эвертон" сыграл вничью с "Бернли"

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"Эвертон" сыграл вничью с "Бернли"

В рамках 11-го тура АПЛ "Бернли" поделил очки с "Эвертоном".

"Эвертон" смог подняться на седьмую строчку. "Бернли" остался на 19-м месте.

"Бернли" - "Эвертон" 1:1

Голы: Брэйди, 3 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 45 - 1:1

"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Браунхилл, Брэйди (Бенсон, 86), Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес (Барнс, 75).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Годфри, Мина, Аллан (Тосун, 89), Делф (Андре Гомеш, 29), Ивоби, Дукуре (Сигурдссон, 81), Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

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