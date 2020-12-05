"Эвертон" сыграл вничью с "Бернли"
В рамках 11-го тура АПЛ "Бернли" поделил очки с "Эвертоном".
"Эвертон" смог подняться на седьмую строчку. "Бернли" остался на 19-м месте.
"Бернли" - "Эвертон" 1:1
Голы: Брэйди, 3 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 45 - 1:1
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Браунхилл, Брэйди (Бенсон, 86), Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес (Барнс, 75).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Годфри, Мина, Аллан (Тосун, 89), Делф (Андре Гомеш, 29), Ивоби, Дукуре (Сигурдссон, 81), Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18