"Эвертон" требует за Баркли 57 миллионов евро

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"Эвертон" требует за Баркли 57 миллионов евро

"Тоттенхэм" ведёт переговоры с "Эвертоном" по поводу трансфера полузащитника Росса Баркли, сообщает The Independent.

По сведениям издания, "ириски" требуют за 23-летнего футболиста 57 миллионов евро, однако "шпоры" не готовы платить такую сумму.

Напомним, что контракт Баркли с "Эвертоном" истекает следующим летом, поэтому мерсисайдскому клубу выгодно продать хавбека в текущее межсезонье, чтобы не потерять его через год бесплатно.

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